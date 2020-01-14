2020/01/14 | 19:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان تمهل لجان التحقيق شهراً واحداً لإستكمال مهماتها التعديلات الدستورية : إتفاق على خفض أعضاء المجلس وآلية تشكيل الحكومة بغداد – عبد اللطيف الموسوي وجهت رئاسة مجلس النواب كافة اللجان الفرعية التحقيقية المشكلة بقرار نيابي بإنهاء مهماتها خلال شهر واحد، فيما صوّت المجلس في جلسته امس التي عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن […]

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