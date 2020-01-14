2020/01/14 | 19:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو إلى دعم تكليف عبد المهدي وثيقة تكشف عن مخطط لداعش يستهدف متظاهري بغداد بغداد – الزمان كشفت وثيقة سرية وفورية لجهاز المخابرات الوطني عن مخطط خطير جداً لإستهداف المتظاهرين في بغداد.وبحسب الوثيقة فان (عناصر داعش الارهابية تخطط لاستهداف محافظة بغداد وتحديداً مناطق التظاهرات في ساحة الفردوس وبغداد الجديدة والسوق الشعبي والكرادة خلال […]

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