2020/01/14 | 19:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفى في ديالى يسجل 17 ألف ولادة ديالى ــ سلام الشمري سجلت مستشفى البتول التعليمي في ديالى، رقما قياسيا في الولادات لعام 2019، تباينت بين الولادات الطبيعية والقيصرية اجرتها ملاكات المستشفى .وقال مدير مستشفى البتول التعليمي رائد احمد الدليمي، لــ (الزمان)، ان امس (عدد الاطفال الذين تمت ولادتهم داخل مستشفى البتول التعليمي وخلال سنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى في ديالى يسجل 17 ألف ولادة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى في ديالى يسجل 17 ألف ولادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).