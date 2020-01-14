ديباراتي ساركار - ملاحظات من كلّ يوم | الهند

2020/01/14 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ديباراتي_ساركار نولّا11.نولّا (Nulla) هي كلمة لاتينية للصفر / 0 حيث لا يوجد ممثل للصفر في نظام الأرقام الرومانية.هام زينداباد يسيليي كيهتي هاين كيونكي هام زيندا بيهاين اور اباد بهي ("نحن نهتف عاشت الثورة لأنّناعلى قيد الحياة ونثور")- جميلة بيجوم،2 ناشطة من بومباي، الهند2.بيغوم، ناشطة تعمل مع غارباشاو (GharBachao)، غارباناو أندولان ((GharBanaoAndolan، حركة أنقذوا البيوت واصنعوا البيوت(Save Ho......

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