نادين علي ديب - الثورات لا تحسم

2020/01/14 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادين_علي_ديب "حرب الألف سنة حتى آخر مسيحي" – جوناثن راندل.أوّل ما قرأت عن حرب لبنان الأهلية، وجدت الكتاب في مكتبة زوج خالتي، عمّو عزّت، وكنت حينها أدرس في الجامعة.يتناول الكتاب الغيتو المسيحي وأمراء الحرب والعدو الإسرائلي، والحقيقة صادمة لفتاة إنتقلت من طرابلس إلى بيروت للدراسة.أذكر أني قرأت الكتاب على مراحل، كل شيء جديد بالنسبة لي: بيروت، بيتي في الطريق الجديدة، كتاب عن تاريخ حرب لبنان، وأوّل صديقتين لي في......

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