جعفر المظفر - عشرة دنانير*

2020/01/14 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر في عام 1969 كان صدام حسين الذي داوم على المجيء إلى مقر الإتحاد الوطني لطلبة العراق في الوزيرية قد إختار صباح مرزا (الكردي الفيلي الشيعي) لكي يكون مرافقه الأقدم.أما أنا, المسؤول عن الثقافة والإعلام في الإتحاد, فقد إختارني عبدالخالق السامرائي لكي ألتحق بالمكتب الثقافي للحزب الذي كان وقتها في بداية تشكيله, وكان مقره في البداية غرفة كبيرة خصصت للدكتور إلياس فرح (سوري) عضو القيادة القومية مع غرفة صغير......

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