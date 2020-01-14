محافظ النجف يعلن المباشرة بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بمادة رز العنبر

2020/01/14 | 19:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بمادة الرز العنبر انتاج محافظة النجف لهذا الشهر.

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