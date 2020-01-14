2020/01/14 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب يوم غد قادة امنيين للاستماع لافاداتهم بشأن الاعمال العنف التي شهدتها محافظة ذي قار في تشرين الثاني من العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا الدفاع النيابية تستضيف قادة امنيين للتحقيق في أحداث ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا الدفاع النيابية تستضيف قادة امنيين للتحقيق في أحداث ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).