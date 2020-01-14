الشباب والرياضة توافق على اعتماد الهيئة التأسيسية لاتحاد الركبي

2020/01/14 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة التأسيسية للاتحاد العراقي للركبي عن موافقة وزارة الشباب والرياضة باعتمادها كلجنة رسمية في العراق لنشر وتطوير اللعبة.

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