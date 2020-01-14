تربية سوق الشيوخ بذي قار تبلغ ادارات المدراس بالدوام: من يتخلف يتحمل المسؤولية

2020/01/14 | 19:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية التربية في قضاء سوق الشيوخ بذي قار، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها مع متظاهري ساحة الحبوبي على استئناف الدوام الرسمي للمرحلة الابتدائية، فيما بينت ان من يتخلف عن الدوام يتحمل المسؤولية.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "على بركة الله وتوفيق منه تعالى تم الاتفاق مع الاخوة المتظاهرين في ساحة الحبوبي على استئناف الدوام للمدارس الابتدائية فقط".

واضافت "ندعو ابناءنا التلاميذ للالتحاق بمدارسهم يوم غد الأربعاء 2020/1/15، ويكون حضور إدارات المدارس والهيئات التعليمية واجب رسمي ومن يتخلف عن الدوام يتحمل المسؤولية".

وبينت "وكذلك نثمن الجهود الكبيرة التي بذلها أبناء الوطن بوقفتهم المشرفة في ساحات التظاهر".

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