التعليم تنفي اصدار اجراءات إدارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام

2020/01/14 | 19:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إصدارها تعليمات بشأن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام بعذر مشروع او بغيره.

وقالت دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "ننفي كل ما أوردته مؤخراً بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة الموقع الرسمي للوزارة، لاسيما ما نشر عن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام في جامعاتهم بعذر مشروع او بغيره للفترة الماضية ضمن السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠".

وتابعت "في ذات السياق تبين دائرة العلاقات والاعلام حرص الوزارة على مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدراسي الحالي بنجاح ودون معوقات تحول دون اكمال مسيرتهم الدراسية".

ودعت الدائرة وسائل الإعلام الى "توخي الدقة في التعامل مع اخبار الوزارة والتعاطي مع الانباء والبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي للوزارة حصرا".

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