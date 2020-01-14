رئيس برشلونة يتحدث عن سبب اقالة فالفيردي

2020/01/14 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عن أسباب إقالته لإرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للفريق، وتعيين كيكي سيتين بدلا منه.

وقال بارتوميو، خلال مؤتمر تقديم سيتين لوسائل الإعلام: "في البداية أود أن أشكر كيكي لقبوله هذا التحدي، وفريق مثل برشلونة دائمًا يواجه صعوبات، ولكن هناك مكافآت، ومن دواعي سروري أن يكون هنا، فنحن نعرف طريقته في اللعب، واهتمامه بما يتوافق مع أسلوبنا".

وأضاف: "أريد أن أشكر إرنستو فالفيردي على كل ما فعله معنا، وأشكره على السنتين ونصف التي قضاها هنا، وكانت العلاقة جيدة وجعلتنا جميعًا أفضل، واستمتعنا وانتصرنا معًا".

وتابع: "أريد أن أتحدث عن سبب تغيير المدرب، فنحن علمنا أن الديناميكيات لم تكن الأفضل على الرغم من أن النتائج كانت جيدة للغاية، وتحدثنا مع فالفيردي، وفي الصيف كنا نتحدث معه وكنا على علاقة وثيقة للغاية، لكن في الأيام الأخيرة تحدثنا معه أن الأمور قابلة للتحسن".

وأوضح: "لقد قمنا بالتغيير، لأننا في منتصف الموسم ونحن بحاجة إلى دفعة فنية مع هذا الزخم وهذه الديناميكية الجديدة، ونطمح للفوز بالدوري ودوري الأبطال وكأس الملك".

وأردف: "كنت أرغب في إدارة كل هذا بطريقة أخرى، وطريقة عملنا ليست ما أظهرناه هذه الأيام، ونحن في الأسابيع والأشهر الماضية تحدثنا مع مدربين آخرين حول المستقبل، فهذا التزام، ولا نعرف كيف خرج ذلك للإعلام".

واختتم: "تم الانتهاء من العمل وهذا هو السبب في أن الوقت قد حان لإجراء التغيير، وشكرًا مرة أخرى لإرنستو فالفيردي، فهو شخص محبوب للغاية".

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