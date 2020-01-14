يوفنتوس يغري مانشستر يونايتد لجلب بوغبا

2020/01/14 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس يخطط لتقديم عرض جديد لمانشستر يونايتد، بشأن إعادة لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا إلى تورينو.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن العرض الأخير الذي يفكر به يوفنتوس، هو إغراء الشياطين الحمر بالحصول على بطاقة أدريان رابيو أو باولو ديبالا، ضمن صفقة عودة بوجبا للسيدة العجوز.

وأكدت الصحيفة أن رغبة بوجبا حاليًا هي العودة مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي، وارتداء قميص السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يسعى لاستغلال رغبة يونايتد في التعاقد مع لاعب وسط ومهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن بوجبا يعاني حاليًا من إصابة سيغيب على إثرها عن الملاعب حتى الشهر المقبل، كما أن الشياطين الحمر لم يتعاقد مع أي مهاجم منذ انتقال الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي.

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