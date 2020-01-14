هكذا سخر متظاهرو ذي قار من الحكومة والطبقة الحاكمة

2020/01/14 | 19:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسخر المتظاهرون في محافظة ذي قار من الحكومة والطبقة الحاكمة بطريقتهم الخاصة، حيث اعتمدوا ما يمثل المخاطبات والكتب الروتينية المعتمدة في الإجراءات الإدارية بين دوائر الدولة، فيما بينهم، وفي انتقال بعضهم من مكان إلى مكان آخر من أماكن اعتصامهم ومرابطتهم.

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