أفريقيا تطلب مقعدا دائما بمجلس الأمن

2020/01/14 | 20:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اختتم في العاصمة السنغالية دكار اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الثامن في لجنة العشرة C-10 لإصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة ، الذي افتتح بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال.وأكد سال في كلمته الحاجة الملحة لجعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أكثر شمولًا” من أجل تحقيق حكم أفضل في العالم ، مشيرا إلي أنه أن […]

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