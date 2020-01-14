عقوبات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني.

2020/01/14 | 20:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .نهاد الحديثي شارك قصر الثقافة والفنون في الانبار التابع إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار /دائرة العلاقات الثقافية العامة الندوه العلميةتحت عنوان (العقوبات الاقتصادية الأمريكيه وتأثيرها على الأقتصاد الإيراني).التي نظمتها […]

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