جورج وسوف يروج لحفله في الدوحة

2020/01/14 | 20:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..روج الفنان جورج وسوف لحفله الغنائي، بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة القطرية “الدوحة”.ونشر وسوف “بوستر” دعائيا للحفل، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلق: “للمرّة الأولى في قطر، حفلة استثنائية للفنان جورج وسوف بانتظاركم في فندق لا سيجال، الدوحة في 10 شباط/فبراير 2020”.وأحيا الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا يوم 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي، في مدينة […]

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