زوجة قتيل فيلا “نانسي عجرم”: حتى لو سرقها ماراح ينقصها شي. فيديو

2020/01/14 | 20:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / ظهرت زوجة القتيل السوري محمد الموسي ، الذي توفى أثر إطلاق الرصاص عليه ، من مسدس فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم ، مع الإعلامي طوني خليفة في برنامجه على قناة “الجديد” اللبنانية .وأكدت الزوجة ، أن القتيل لم يكن سارقا، وأنه مظلوم، وقتلوه ظلما، كما صرحت قائلة: ” […]

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