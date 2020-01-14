كبير مستشاري الدفاع البريطانية يصل بغداد

2020/01/14 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، السير جون لوريمر، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين على خلفية قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق.وغرد لوريمر على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "وصلت إلى العراق لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي الحكومة العراقية في أعقاب التوترات الأخيرة".وأضاف "العراق والتحالف الدولي يلعبان دورا كبيرا في مكافحة داعش وضمان استقرار الشرق الأوسط"، معرباً عن رغتبه في "مشاهدة ما تحقق من تقدم منذ زيارته السابقة".وكان مجلس النواب في الخامس من كانون الثاني الجاري على إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

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