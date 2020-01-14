مسجدي: سننتقم من الولايات المتحدة ولا علاقة للعراق أو إقليم كردستان بمقتل سليماني

2020/01/14 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى السفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي، أية صلة للعراق او إقليم كردستان، بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وتوعد مسجدي في تصريح، بالانتقام من الولايات المتحدة نفسها، ردا على مقتل سليماني ورفاقه على حد تعبيره، مشددا على ضرورة خروج القوات الأميركية وقواعدها من منطقة الشرق الأوسط، لأنها تمثل عامل عدم استقرار، بسبب تدخلاتها لإضعاف دول المنطقة، إضافة الى قدرة تلك البلدان على حماية أمنها.

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