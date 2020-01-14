الشيخ الخزعلي يغرد للعراقيين: انتم مطالبون بتوضيح موقفكم للعالم حول رفضكم لتواجد الاحتلال

2020/01/14 | 20:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الشيخ الامين، قيس الخزعلي، الثلاثاء، العراقيين الى توضيح موقفهم الرافض لتواجد الاحتلال والعدوان امام العالم.وقال الشيخ الامين في تغريدة على حسابه في “تويتر”، ” الى أبناء شعبنا الابي الان المطلوب موقفكم الوطني في ارسال رسالة لكل العالم ان في العراق شعب يابى الذلة والهوان ويرفض الاحتلال والعدوان”.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام

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