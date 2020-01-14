2020/01/14 | 20:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب العراقي لإرسال رسالة للعالم تعبر عن رفضهم لأي احتلال وعدوان.وذكر الشيخ الخزعلي في تغريده له على تويتر “إلى أبناء شعبنا الأبي، الآن المطلوب موقفكم الوطني في إرسال رسالة لكل العالم أن في العراق شعباً يأبى الذلة والهوان ويرفض الاحتلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ الخزعلي مخاطباً الشعب: موقفكم الوطني مطلوب لإرسال هذه الرسالة للعالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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