إيران لديها علاقات تجارية واسعة مع كردستان العراق 

2020/01/14 | 20:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الإيراني لدى بغداد "إيرج مسجدي"، ان الجمهورية الاسلامية وكردستان العراق لديهما صلات اقتصادية ممتازة وواسعة النطاق....

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