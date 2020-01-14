الشيخ علي يرد على دعوة الصدر: ساحات التظاهر هي للمتظاهرين والساحات الاخرى مفتوحة لأي تظاهرة

2020/01/14 | 20:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب فائق الشيخ علي، اليوم الثلاثاء، ان ساحات التظاهر هي للمتظاهرين المستقلين، فيما ان الساحات الاخرى مفتوحة للتظاهرات الاخرى.وقال الشيخ علي في تغريدة على موقع تويتر” إنه “لا […]

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