المحاسبة والرقابة اساس نجاح البرنامج الحكومي

2020/01/14 | 20:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠ لا يمكن ان يعتبر اي برنامج حكومي ناجحاً ما لم يوفر للمواطن القدرة على مراقبة الاداء الحكومي فضلاً عن القدرة على محاسبة الحكومة؛ […]

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