2020/01/14 | 20:40 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي لبومبيو : لدينا 179 نائبا عراقيا صوتوا بجلسة علنية لخروج قواتكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 20:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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