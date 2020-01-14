وزير الخارجية القطري يزور بغداد غداً

2020/01/14 | 20:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم غد إلى العاصمة بغداد.

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