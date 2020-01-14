السهيل يجمد الاجراءات الإدارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام

2020/01/14 | 20:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بتجميد وايقاف العمل بقرار هيئة الرأي في اجتماعها الاستثنائي رقم (٥) بشأن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام بعذر مشروع او بغيره.

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