الامن والدفاع النيابية: يوم غد اجتماع للتحقيق في الخروقات التي حدثت في تظاهرات ذي قار

2020/01/14 | 20:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عن لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، ان يوم غد سيتم عقد اجتماع للتحقيق في الخروقات التي حدثت في تظاهرات ذي قار.

وقال الزيادي في تصريح لـ" الغد برس"، ان "يوم غد الاربعاء سيكون هناك اجتماع للجنة بحضور قيادات امنية في محافظة ذي قار لاستكمال التحقيقات في خروقات التي حدثت في تظاهرات المحافظة".

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