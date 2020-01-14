كبير مستشاري الدفاع البريطانية يناقش خفض التصعيد في المنطقة مع الغانمي والفياض

2020/01/14 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادناقش كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، السير جون لوريمر، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اركان الجيش، الفريق اول ركن عثمان الغانمي، ومستشار الامن الوطني، فالح الفياض، خفض التصعيد في المنطقة على خلفية الاحداث الاخيرة.وغرد لوريمر على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلا "أسعدني لقاء صديق قديم، رئيس أركان الجيش العراقي، كانت تلك فرصة رائعة لنا لبحث عملنا معا اتجاه خفض التصعيد في المنطقة، ومستقبل التحالف الدولي في العراق".وكتب لوريمر في تغريدة منفصلة قائلاً "كان لقائي الثاني في العراق مع مستشار الأمن القومي العراقي، أنا ممتن لنظرته الشاملة الديناميكية في داخل العراق، أتيحت لي الفرصة لمناقشة طرق التخلص من التصعيد في المنطقة".وكان كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، السير جون لوريمر وصل في وقت سابق من مساء اليوم الى بغداد.

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