عماد صبيح يتسّلق أغصان الكلمة، فيُنتج منها وطناً

2020/01/14 | 20:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد وتقديم – جميل الجميل من مآسي الحرب يستيقظ الإنسان من إنكساراته المتعدّدة ليكون علامة فارقة في خدمة المجتمعات التي تضررت من الحرب والقتل والفوضى ، وعادة ينهض من هذه المجتمعات مجموعة من القادة المؤمنين بالتغيير والوطن ليكونوا نقطة تحوّل وإنطلاقة حقيقية تشجيعية للمجتمعات التي لم تتعافى من حروبها المريرة.عماد صبيح كوركيس من …

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