2020/01/14 | 20:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق رفض المحتجون في #ساحة_التحرير ببغداد، التظاهرات “المليونية” التي دعا إليها زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم الثلاثاء، الرافضة للتواجد الأميركي.وبحسب تغريدة للصدر، نُشرت اليوم على موقع “تويتر”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو بغداد: الصدر يركب موجة التظاهرات بمطالب إيرانية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو بغداد: الصدر يركب موجة التظاهرات بمطالب إيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).