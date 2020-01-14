الكعبي يفتح النار على وزير الخارجية الامريكي ويوجه له سؤالا محرجا

2020/01/14 | 21:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الثلاثاء، على وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، أن هناك 179 نائباً منتخباً بأمر الشعب صوتوا لخرو...

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