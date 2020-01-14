همام طارق يطلب الرحيل عن الإسماعيلي

2020/01/14 | 21:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب لاعب المنتخب الوطني همام طارق، المتواجد حاليًا في الإمارات، من إدارة ناديه الإسماعيلي المصرية، الموافقة على رحيله هذا الشتاء.وأبدى همام غضبه الشديد من وضعه داخل الإسماعيلي، وعدم شعوره بالراحة، مبديًا رغبته في الرحيل خلال يناير/كانون ثان الجاري أو نهاية الموسم على أقصى تقدير.وتلقى همام طارق، عدة عروض من فرق عربية، خلال فترة الانتقالات الشتوية

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