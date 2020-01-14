2020/01/14 | 21:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، القبض على 3 من ارهابيي عصابات داعش جنوب مدينة الموصل.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٥ في قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على ثلاث ارهابيين في قرية ابو جرادي التابعة إلى ناحية حمام العليل بأيمن الموصل”.وأضاف ان المعتقلين “هم من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 دواعش جنوب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 دواعش جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 دواعش جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).