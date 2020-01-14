أصالة تواصل الصدارة على يوتيوب

2020/01/14 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تواصل الفنانة السورية أصالة نصري تصدر لائحة الأكثر تداولا بموقع “يوتيوب”، بأغنية “شامخ” لليوم الخامس على التوالي.تقول كلمات الأغنية: “حروف الصمت مكسورة ..فصدري صوت يجرحني ..بصرخة ماوصلت سمعي ..ولا حتى درت عني ..تكسر في عيوني الدمع ..بعد ما جمده عزي ..وصارت عزتي لنفسي ..هي أكثر ما يكسرني […]

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