نرمين الفقى تشعل انستغرام بأطلالة جديدة

2020/01/14 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت الفنانة نرمين الفقي على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعى إنستغرام مجموعة من الصور الجديدة برفقة مجموعة من أصدقائها.وخطفت نرمين الفقي أنظار متابعيها بإطلالتها الرقيقة حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا واعتمدت على المكياج البسيط والشعر المنسدل لإبراز إطلالتها الرقيقة.وعلقت الفقى على الصورة قائلة: “ربنا يخليلنا الناس الجمال والأصدقاء الأوفياء”.ونالت الصورة إعجابا […]

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