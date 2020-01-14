بالصور.. ، أول امرأة مسلمة بمنصب واعظة دينية في سلاح الجو ووزارة الدفاع الأمريكية

2020/01/14 | 21:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملازم ثاني صالحة جابين، أول امرأة مسلمة بمنصب واعظة دينية في سلاح الجو ووزارة الدفاع الأمريكية خلال مراسيم التخرج ووضع الرتبة العسكرية بتاريخ 18 دسيمبر 2019.pic.twitter.com/bm9zOUNRB0 — U.S.Central Command (@CENTCOMArabic) January 14, 2020

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