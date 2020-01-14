2020/01/14 | 21:24 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتانياهو: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نتانياهو: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي
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نتانياهو: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتانياهو: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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