القبض على مزور مستمسكات في بغداد

2020/01/14 | 21:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على مزور مستمسكات رسمية في بغداد.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز مكتب الكرامة التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه ببيع المستمسكات المزورة، وضبطت بحوزته عددا منها خالية من المعلومات وغير مختومة".وبينت انه "تم عرض اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٢٩٨/٢٨٩ ق.ع)".

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