الكعبي يرد على بومبيو: اكشف اسمائهم ان استطعت

2020/01/14 | 21:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، التي ادعى فيها بأن 50 مسؤولاً عراقياً اخبروه في "جلسات خاصة" انهم يثمنون دور القوات الامريكية ويرحبون ببقائها في العراق.وقال الكعبي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، "لدينا اسماء 179 نائبا وطنيا مقداما مُنتخبا بأمر الشعب، صوتوا خلال جلسة علنية شهدها العالم اجمع على إجلاء قواتكم الاجنبية من العراق بعد تكرار خرقها لسيادتنا وكان آخرها ارتكاب مجزرة القائم ضد الحشد الشعبي وبعدها بأيام قليلة جريمة مطار بغداد الدولي، وقبلها اماكن متعددة كثيرة اخرى".ووجه الكعبي سؤالاً لبومبيو قائلا "هل تستطيع ان تكشف لنا وللشعب العراقي عن هوية الـ50 مسؤولا الذين رحبوا بتواجد قواتكم في البلاد..اتمنى ذلك؟".

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