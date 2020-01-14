بالصور.. لقطات للاعب عراقي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي اثناء المباراة مع تايلند

2020/01/14 | 21:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل رياضيون ومدونون لقطة رائعة من لاعب منتخبنا الارلمبي مراد محمد اثناء مباراة المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره التايلندي التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الاسيوية عندما قام ، مراد باخراج “جرادة” الى خارج الملعب في مباراة تايلند فنال ثناء واعجاب الجميع.لقطة رائعة من لاعب منتخبنا الارلمبي مراد محمد تشعل […]

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