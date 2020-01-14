خلف : اللجنة المشكلة بشأن استهداف المهندس وسليماني توصلت لاستنتاجات مهمة

2020/01/14 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف ،اليوم الثلاثاء،عن توصل اللجنة المشكلة في التحقيق بشأن الضربة الجوية التي استهدفت نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني الى استنتاجات مهمة.

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