القبض على 3 ارهابيين غربي الانبار

2020/01/14 | 21:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في الانبار، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين يعملون بما يسمى بـ"اشبال الخلافة"، في قضاء الرطبة غربي المحافظة.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع استخبارات اللواء الاول من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في قضاء الرطبة غربي الانبار".وأوضحت ان "المتهمين ينتمون الى ما يسمى بأشبال الخلافة التابعة الى عصابات داعش الإرهابية".وأكدت انهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 ارهاب".

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