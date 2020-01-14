متظاهرون يقطعون الطريق بين الشطرة والناصرية

2020/01/14 | 21:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرون في محافظة ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، لقطع الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الناصرية بقضاء الشطرة، وحرق الاطارات فيه.وقال مراسل "كلكامش برس" أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين الناصرية والشطرة وأحرقوا الاطارات ومنعوا مرور المركبات حتى هذه اللحظة.يذكر ان المتظاهرين قاموا، يوم أمس الاثنين، بقطع الطريق الرئيسي السريع بين بغداد والبصرة في قضاء البطحاء ليتوقف الطريق بالكامل على مدى ساعتين.

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