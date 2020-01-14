عاجل:هجوم صاروخي عنيف على معسكر التاجي

2020/01/14 | 21:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت قرب قاعدة التاجي شمالي بغداد.وقال المصدر ، إن “خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء اليوم، ضمن مقتربات قاعدة التاجي بلغت “.[…]

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