الاعلام الامني: سقوط عدة صواريخ على قاعدة التاجي دون خسائر بشرية

2020/01/14 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط عدة صواريخ على قاعدة التاجي دون خسائر بشرية.

وذكرت الخلية، في بيان مقتضب: "استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر".

قبيل ذلك، افاد مصدر امني، باستهداف قاعدة التاجي شمالي بغداد بهجوم صاروخي.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "قاعدة التاجي الواقعة شمالي العاصمة بغداد، تعرضت لهجوم بـ5 صواريخ، من قبل جهات مجهولة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، الأحد الماضي، إصابة 4 منتسبين من القوة الجوية بقصف صاروخي استهدف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تعرضت الى قصف بصواريخ الكاتيوشا، مما ادى الى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية".

فيما أكد الخبير الأمني، هشام الهاشمي، إن قاعدة بلد الجوية، في صلاح الدين، خالية من اية عناصر عسكرية أميركية أو اجنبية.

وقال الهاشمي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تتعرض الى قصف بصواريخ الكاتيوشا، مما ادى الى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية".

وأردف: "علمًا ان القاعدة الجوية منذ يوم 4 كانون الثاني 2020 خالية من عناصر عسكرية اجنبية او أمريكية".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الثلاثاء، توصل اللجنة المشكلة في التحقيق بشأن الضربة الجوية التي استهدفت نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم س

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف قاعدة التاجي شمالي بغداد بهجوم صاروخي.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "قاعدة التاجي الواقعة شمالي العاصمة بغداد، تعرضت لهجوم بـ5 صواريخ، من قبل جهات مجهولة".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مكافحة اجرام شط العرب، في محافظة البصرة، الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين بالخطف.

وجاء في بيان مقتضب ان "مفارز شعبة مكافحة اجرام قصاء شط العرب شرقي البصرة، وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة من إلقاء القبض عل

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