احمد الاسدي: نهج المهندس سيستمر ودماء الشهداء هي بذرة العطاء

2020/01/14 | 22:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس كتلة السند النيابية احمد الاسدي , اليوم الثلاثاء, نهج الشهيد المهندس سيستمر ودماء الشهداء هي بذرة العطاء .

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