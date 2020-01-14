'داعش' يهاجم مرقدا دينيا بالدجيل والقوات الامنية باسناد العشائر تشتبك معه

2020/01/14 | 22:20 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان عناصر في "داعش" هاجموا مرقد ديني في قضاء الدجيل، فيما اشار الى ان القوات الامنية باسناد العشائر اشتبكت معه.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عناصر في تنظيم داعش استهدفوا مرقد الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل بعدد من قذائف الهاون ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "ذلك اعقبه اشتباكات بين عناصر التظيم الارهابي من جهة والقوات الامنية باسناد العشائر من جهة أخرى"، مشيرا الى انه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية التي خلفتها هذه الاشتباكات".





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