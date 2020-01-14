العراق يعلق على تسريبات حول اتفاق مع واشنطن يضمن بقاء القوات الأمريكية

2020/01/14 | 22:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير علق وليام وردة المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، على تسريبات حول عزم الحكومة توقيع اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن بقاء القوات الأمريكية في العراق.

نفى المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة عزم العراق توقيع اتفاق جديد مع واشنطن يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق

وقال وردة، في تصريح صحافي لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن "العراق لن يوقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد داعش"، نافيًا "وجود أي اتفاق مع الإدارة الأمريكية على إبقاء القوات".



والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي".

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وأكد وردة، أن الحكومة ستدعم تصويت البرلمان والذي جرى في 5 كانون الثاني/يناير الجاري، والخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قاسم سليماني وقيادي في الحشد الشعبي في غارة أمريكية.

وأضاف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، "حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق"، موضحًا أن "القوات الأجنبية لا تعني فقط القوات الأمريكية ولكن جميع القوات الأجنبية الأخرى الموجودة في العراق".

وكان إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في حوار للشبكة الأمريكية، إنه "على الرغم من أن البرلمان العراقي أصدر توصية برحيل القوات الأمريكية، إلا أنني أعتقد أن الولايات المتحدة والعراق لديهما أو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق لمواصلة القتال ضد داعش".

وأكدت الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة 10 كانون الثاني/يناير، "استمرار شراكة الولايات المتحدة مع العراق"، على خلفية مطالبة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لوزير الخارجية مايك بومبيو، بوضع آليات لبدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

قال مكتب عبدالمهدي إن الحكومة تلتزم بتنفيذ قرار البرلمان العراقي الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، "في هذا الوقت، سيكون أي وفد يتم إرساله إلى العراق مكرسًا لمناقشة أفضل طريقة لإعادة الالتزام بشراكتنا الإستراتيجية - وليس لمناقشة انسحاب القوات"، مؤكدة أن "الوجود العسكري الأمريكي في العراق يهدف إلى مواصلة الكفاح ضد داعش، نحن ملتزمون بحماية الأمريكيين والعراقيين وشركائنا في التحالف".

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